Опрос: абсолютное большинство врачей рекомендуют вакцинироваться от коронавируса

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более половины врачей рекомендуют своим пациентам пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, еще больше 40% специалистов рекомендуют привиться тем, у кого нет противопоказаний к введению препарата, следует из опроса, организованного сервисом дистанционного обучения медработников Vrachu.ru.

"Чуть больше половины опрошенных врачей - 50,3% - сообщили, что рекомендуют пройти вакцинацию своим пациентам. Еще 41,7% респондентов ответили, что рекомендуют пройти вакцинацию, за исключением пациентов с противопоказаниями", - говорится в опросе, который проводился в период с 19 по 23 июля среди 1 842 медработников из всех федеральных округов.

Кроме того, результаты исследования показали, что врачи ответственно относятся к вопросу вакцинации. Так, почти 73% респондентов уже сделали прививку, еще 18,3% собираются вакцинироваться. При этом за принудительную вакцинацию от ковида выступают чуть меньше трети опрошенных врачей.

"Мы видим, что большинство врачей занимают ответственную позицию и рекомендуют пациентам сделать прививки", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор Vrachu.ru Игорь Степанюков. Он также добавил, что следует продолжать уделять внимание разъяснительным работам по важности вакцинации от ковида.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 195 232 случая заражения, выздоровели 5 547 529 человек, умерли 156 178. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.