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Пандемия COVID-19

В МО заявили, что меры защиты от коронавируса на параде ВМФ оказались эффективными

Ни один военнослужащий не заболел

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Меры профилактики, предпринятые во время проведения парада в День Военно-морского флота, оказались эффективными, ни один военнослужащий не заболел. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

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"В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге были приняты беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, что позволило избежать инфицирования военнослужащих COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, необходимые профилактические меры применялись с момента начала первых тренировок.

"Организовано лабораторное обследование на возможное инфицирование COVID-19 более 4 тыс. военнослужащих", - отметили в Минобороны.

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РоссияПандемия COVID-19
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