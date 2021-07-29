Москвичей просят проверить функцию отложенного голоса на тесте системы онлайн-голосования

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Участники общегородского тестирования системы онлайн-голосования в Москве могут попробовать функцию "отложенного решения", изменив свой голос в течение трех часов того же дня. Об этом сообщил в пятницу зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Самая главная [возможность] - это отложенное голосование или решение, либо переголосование. <...> Можно переголосовать каждые три часа, но только в этот день - это ЦИК нам определил. Только в тот день, когда вы голосовали. <...> Мы просим тех, кто примет участие в этом, протестировать эту возможность. Сама система работает", - сказал Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что на тестовом голосовании ожидается минимум 100 тыс. участников. За первые 1,5 часа в общегородском тесте системы онлайн-голосования приняли участие 11,4 тыс. человек. Принять участие в тестировании могут московские избиратели с подтвержденными аккаунтами на mos.ru. "В Москве подтвержденные кабинеты на mos.ru - это 4,6 млн кабинетов. Но москвичей, которые совершеннолетние, 3,9 [млн избирателей] потому что есть дети, есть приезжие", - пояснил Венедиктов.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг в 08:00 и продлится до 20:00 30 июля. Участников тестового голосования спрашивают об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и необходимости развития общественного или личного транспорта.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Ранее Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году.