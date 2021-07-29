В Хабаровске 28 июля зафиксировали температурный рекорд

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали 28 июля в Хабаровске суточный максимум температуры за всю историю метеонаблюдений - столбик термометра поднялся в среду до 34,8 градуса, сообщается на сайте Дальневосточного Гидрометцентра в четверг.

"Самая высокая температура воздуха в городе отмечалась 28 июля, достигнув 34,8 градуса. Тогда же был обновлен суточный максимум температуры в этот день за всю историю метеонаблюдений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Хабаровском крае, где с середины июля установилась сильная жара, можно говорить о рекордной продолжительности периода жаркой погоды с дневной температурой до 30 градусов и выше. "Так, например, в Хабаровске палящий зной продолжается уже 18 дней. Последний раз так долго жаркая погода в краевом центре стояла в 2008 году (16 дней)", - отмечается в сообщении.

По данным метеорологов, причиной столь длительного периода субтропической жары стал мощный гребень субтропического антициклона, "ядро которого заняло аномально высокое положение в умеренных широтах в районе Японского моря".

В предстоящие выходные жара покинет территорию края и соседней ЕАО. С севера на юг Дальнего Востока будет распространяться арктический антициклон. Ночные температуры опустятся до 15-20 градусов, местами до 8-13 градусов. Днем столбики термометров покажут 20-27 градусов, значительно прохладнее будет на побережьях - около 15-20 градусов. Местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозовые ливни.