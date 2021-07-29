В Бурятии в 2021 году создадут пансионат для пожилых

УЛАН-УДЭ, 29 июля. /ТАСС/. Пансионат для пожилых людей откроется в 2021 году в Бурятии по нацпроекту "Демография". Учреждение создается по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщили в четверг в пресс-службе республиканского министерства социальной защиты населения.

"Заключено концессионное соглашение с компанией "Империал групп". По нему в улусе Хошун-Узуур Мухоршибирского района в этом году откроется частный пансионат для людей старшего поколения. Работа проводится по национальному проекту "Демография", которым предусмотрено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами", - сообщили в министерстве.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции здания, в котором будет работать пансионат. Концессионер направил 3 млн рублей, ему будут переданы право владения и пользования объектом на срок до десяти лет.

"Реализация таких совместных проектов позволяет обеспечить нуждающихся в уходе граждан качественными социальными услугами, - отметили в пресс-службе. - Представителям частного бизнеса, некоммерческим организациям, которые качественно оказывают соцуслуги, оказывается господдержка. В 2020 году им выплачено 63 млн рублей".

В Бурятии по нацпроекту "Демография" создается система долговременного ухода за нуждающимися людьми. Кроме создания пансионатов для пожилых и инвалидов внедряется технология "Сиделка на дому", услуга доступна для жителей Улан-Удэ и семи районов республики: Заиграевского, Кабанского, Джидинского, Бичурского, Курумканского, Закаменского и Кяхтинского. Привлечены как государственные, так и негосударственные организации социального обслуживания. В Бурятии каждый пятый житель республики - старшего поколения, и прогнозируется, что старение населения приведет к дальнейшему увеличению доли пожилых граждан.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек.