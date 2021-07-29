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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы 10 дней подряд

В Москве показатель равен 0,76

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и составил 0,95. Он держится ниже единицы уже 10 дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Показатель остается меньше единицы в половине из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он равен 0,76, в Подмосковье - 0,85, в Санкт-Петербурге, Иркутской области и Красноярском крае - 0,99.

При этом в Нижегородской и Свердловской областях, где в среду индикатор равнялся 1, он вырос до 1,01, в Воронежской области коэффициент остался на уровне 1,02, в Ростовской - на отметке 1,07, а в Самарской увеличился до 1,12.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.

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