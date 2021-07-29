В России выявили 23 270 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 270, до 6 218 502. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

В частности, за сутки было выявлено 1 925 случаев в Санкт-Петербурге, 1 325 - в Московской области, 537 - в Нижегородской области, 499 - в Свердловской области, 488 - в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 493 162 человека.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 834, до 5 568 363. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 987 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 946 - в Московской области, 488 - в Нижегородской области, 455 - в Свердловской области, 420 - в Красноярском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее, до 156 977.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,52%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 64 летальных случая в Санкт-Петербурге, по 30 - в Краснодарском крае и Московской области, 29 - в Иркутской области, по 28 - в Нижегородской и Ростовской областях.