Исследование: у пожилых людей после ковида вырабатывается больше антител, чем у молодых

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты установили, что у переболевших ковидом пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи. Об этом сообщили в четверг в лабораторной службе "Хеликс" по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

"Возраст - наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания", - говорится в сообщении.

При этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител. "Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при легком течении болезни", - отметили специалисты "Хеликса".

Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному: если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител IgG постепенно нарастает до 60 суток, причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток.

Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирусную инфекцию в бессимптомной, легкой или тяжелой форме. В рамках проекта за период наблюдения с августа 2020 по май 2021 года проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни.

Симптомы

В рамках проекта также исследовались спектр и частота встречаемости симптомов коронавирусной инфекции, рассказали в "Хеликсе". Выяснилось, что чаще всего заболевшие сталкивались с частичной или полной потерей обоняния (77%), повышением температуры (72%), головной болью (67%). Более чем в половине случаев наблюдались боль в мышцах, отсутствие или снижение вкуса, кашель и насморк. Менее чем в 50% случаев отмечались потливость, боль в горле, диарея, одышка, боль в животе, а также рвота.

При этом, как правило, раньше всего болезнь проявлялась повышением температуры, на вторые-третьи сутки появлялись боль в горле, мышцах, животе, головная боль, потливость, насморк, диарея, а на третьи-пятые - кашель, одышка, снижение или потеря вкуса и обоняния. Из данных исследования следует, что максимальное проявление симптомов фиксировалось на третьи сутки болезни, а начиная с шестых-восьмых при легкой и средней тяжести течения симптоматика снижается.

Положительные тесты

Лаборатории "Хеликс" в первой половине 2021 года выполнили по всей России более 1,4 млн тестов на антитела IgG к коронавирусу, из них 56% дали положительный результат. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге показатель оказался немного выше - 59%, 58% и по 60% соответственно, в Санкт-Петербурге - немного ниже, 55%.

Доля положительных результатов в целом по компании за шесть месяцев 2021 года не претерпела существенных изменений, оставаясь на уровне около 55%.

О компании

Лабораторная служба "Хеликс" была основана в 1998 году. Под этим брендом открыто более 400 диагностических центров и лабораторных пунктов в 130 городах России. В феврале 2020 года компания вышла также на розничный рынок Казахстана.