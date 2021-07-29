Губернатор Московской области поблагодарил военных врачей за помощь в борьбе с COVID-19

КУБИНКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Глава Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность врачам Минобороны РФ за помощь в борьбе с ковидом и спасение от последствий заболевания 10 тыс. жителей Подмосковья.

"Разрешите высказать слова благодарности вам и всем военным врачам. Здесь, на территории парка "Патриот", за время трех волн эпидемии три раза разворачивались госпитали. Здесь вылечили, помогли встать на ноги после этой болезни 10 тыс. человек", - сказал Воробьев, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу перед презентацией проекта по цифровой трансформации военных комиссариатов области.

Губернатор поблагодарил также руководителей военных медицинских отрядов. "Это было настоящее партнерство с гражданской медициной. Наши врачи из Одинцово здесь работали и старались сделать все, чтобы вместе с военными медиками преодолеть все пики заболеваний. Для нас это было очень важно, потому что мощностей, больничных коек не хватало", - добавил Воробьев.

Он уточнил, что в госпиталях, развернутых в парке "Патриот", работали порядка 600 врачей, а в первую волну эпидемии ковида - 900 врачей.

Медицинский отряд (на 1 420 коек для лечения инфекционных больных) был развернут по решению министра обороны РФ для оказания медицинской помощи жителям Московской области. Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 с учетом ротации были задействованы более 1,6 тыс. специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Работа личного состава медицинского отряда была организована посменно с соблюдением мероприятий по индивидуальной защите. В том числе под руководством профессорско-преподавательского состава в лечении больных принимали участие курсанты Военно-медицинской академии.