При строительстве суворовского училища в Иркутске сохранят исторические здания

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Здания бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, (ИВВАИУ), представляющие историческую ценность, будут сохранены при строительстве на его территории суворовского училища. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам рабочей поездки в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Мы сегодня подтвердили, что объекты культурного наследия остаются в том же виде, в котором были, там будет только усиление фундамента, фасадные работы. Весь конструктив зданий будет сохранен. Никто не собирается ничего демонтировать, а, наоборот, сегодня одобрил Михаил Владимирович [Мишустин], что этот подход правильный. Это история, это наши традиции", - сказал Кобзев.

Он также сообщил, что приоритет в поступлении в суворовское училище будет у сирот, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

В 1894 году в Иркутске было открыто юнкерское училище. В 1931 году на его базе основали ИВВАИУ, которое готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали. Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

На базе ИВВАИУ было решено создать суворовское училище. Кобзев в августе 2020 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать такое начинание. Глава государства поручил Минобороны проработать вопрос.

В 2020 году началась подготовка к строительству. Образовательное учреждение должно включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац. Училище предполагалось открыть 1 сентября 2021 года, однако это не удастся сделать в срок из-за судебного иска. Общественных активистов не устроило, что власти не внесли некоторые сооружения ансамбля в список охраняемых государством объектов, посчитав, что они не имеют исторической и культурной ценности. В четверг в ходе рабочей поездки Мишустина в Иркутск было заявлено, что суворовское училище откроют в 2023 году.