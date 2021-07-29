Церемонии разводов караулов в Кремле возобновятся 31 июля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) возобновляет проведение церемоний развода пеших и конных караулов в Кремле, которые с 10 июля не проводились из-за обострения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Как сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО, "с 31 июля 2021 года возобновляется проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля". Церемонии традиционно проводятся каждую субботу.

17-й сезон развода конных и пеших караулов Президентского полка открылся 29 мая. Предыдущий сезон был полностью пропущен из-за пандемиии коронавируса.

Обычно посмотреть церемонию каждую субботу в теплое время года на Соборной площади собирается от нескольких сотен до нескольких тысяч москвичей и гостей столицы, поскольку сделать это может любой желающий, купивший билет на посещение Кремля.

В программе церемонии - динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов. Кавалерийский почетный эскорт также выполняет различные сложные и красивые виды конного построения. Выступления военнослужащих проходят под аккомпанемент Президентского оркестра.