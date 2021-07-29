Разработка Донского техуниверситета повысит урожайность уникального сорта пшеницы

ТАСС, 29 июля. Инженеры Донского государственного технического университета (ДГТУ, Ростов-на-Дону) разработали селекционную сеялку "Донская", предназначенную для точного рядового посева семян многолетних культур в засушливых климатических условиях Ростовской области. Разработка, в частности, позволит сеять уникальную засухоустойчивую пшеницу, сообщили в четверг в пресс-службе университета.

"Совместно с аграрным научным центром "Донской" научный коллектив ДГТУ занимается исследованием новых многолетних зерновых колосовых культур, внесенных в государственный реестр в 2020 году, - засухоустойчивой пшеницы сорта "трититригия цицина" и сизого культивированного пырея сорта "сова". Мы изучаем весь цикл - от посева и выращивания до сбора и переработки всех биологически ценных частей урожая. Создание сеялки - один из этапов нашей работы. На данный момент нет орудия для посева этих уникальных культур в климатических условиях Ростовской области. <…> Мы разработали такую сеялку, которая позволит получить высокий урожай даже при посеве в достаточно засушливых районах", - приводит пресс-служба слова декана факультета "Агропромышленный" Дмитрия Рудого.

Алгоритм, по которому работает сеялка, достаточно прост - в бак засыпаются семена, через дозатор с помощью мощного воздушного потока они подаются через восемь трубопроводов в форсунку, а оттуда уже поступают в сошники и равномерно засеиваются.

Семена укладываются с последующим прикатыванием, что позволяет создать контакт между ними и влажной почвой на дне борозды. Это создает благоприятные условия для более раннего и равномерного прорастания семян, что имеет существенное значение для повышения урожайности при посеве в засушливых районах и в подверженных ветровой эрозии почвах.

О новых сортах

Пшеница сорта "трититригия цицина" - новый сорт многолетней пшеницы. Выведен путем скрещивания пшеницы с пыреем. В результате скрещивания с сорняком получен злак, способный в течение 5-10 лет после посева давать устойчивый урожай при минимальных агротехнических мероприятиях. Минимальная урожайность - 20 центнеров с га. Если использовать современные агротехнологии и удобрения - до 50 центнеров.

Сизый пырей сорта "сова"- новая многолетняя культура, способная эффективно аккумулировать в почве углерод - источник глобального потепления на планете. Кроме того, содержание белка и кальция в культурном пырее на четверть выше, чем в пшенице, а фолиевой кислоты, которая улучшает зрение, больше в десять раз. С одного посева можно собирать урожай в течение семи лет.