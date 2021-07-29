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Власти Петербурга считают, что оснований для ужесточения ограничительных мер нет

По словам председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, иммунитет к COVID-19 есть у 65% взрослого населения Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Оснований для ужесточения действующих в Санкт-Петербурге ограничительных мероприятий, обусловленных пандемией, сейчас нет, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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"Сейчас оснований для ужесточения [ограничений] я не вижу", - сказал Лисовец.

По его словам, иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеют 65% взрослого населения города.

"Вакцинированы первично [от коронавируса] 1,3 млн человек, закончили вакцинацию двумя компонентами - 950 тыс. Когда я говорю о 65% - это величина иммунной прослойки, которая высчитывается [следующим образом]: число людей, прошедших вакцинацию, и число переболевших. Эта сумма составляет 65% от взрослого населения Санкт-Петербурга", - сказал Лисовец.

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