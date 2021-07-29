Все люди, чьи дома сгорели из-за пожаров в Челябинской области, получили выплаты

ДЖАБЫК /Челябинская область/, 29 июля. /ТАСС/. Все жители поселков Джабык и Запасное в Челябинской области, чьи дома сгорели из-за природных пожаров, получили выплаты в 10 тыс. рублей на неотложные нужды. Об этом сообщил в четверг на совещании губернатор региона Алексей Текслер.

"Сегодня все усилия направлены на оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Все жители пострадавших домов из поселков Джабык, Запасное получили выплаты по 10 тыс. на неотложные нужны. Это 1 400 человек", - сказал он.

Текслер добавил, что материальную помощь в размере 100 тыс. рублей в связи с утратой имущества получили 55 граждан. Заявления на эту помощь продолжают поступать.

Губернатор также заявил, что люди, чье единственное жилье сгорело в результате пожаров, начнут получать новые дома с середины сентября.

"В районе 15 сентября дома начнут сдавать. Ставим задачу быстро построить при надлежащем уровне качества. Жилье должно быть восстановлено до начала осенних холодов", - сказал он.

Текслер добавил, что новое жилье будет построено до 1 октября. Дома будут иметь площадь минимум 60 кв. м. Люди, у которых сгорели дачи, получат денежные компенсации. Основные расходы несет бюджет региона, однако власти попросили помощи и у федеральных властей.

Лесным пожарам на юге региона 9 июля удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорели 78 строений, были эвакуированы 350 человек.