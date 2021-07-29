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Российские самолеты Бе-200 задействовали в тушении пожара в Анталье

Российское посольство в Анкаре пожелало, чтобы "лесной пожар на юге Турции был потушен в самом скором времени и нанес наименьший ущерб"

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Российские противопожарные самолеты Бе-200 оказывают турецким пожарным помощь в тушении крупного лесного пожара в провинции Анталья. Об этом в четверг сообщило российское посольство в Анкаре в Twitter.

"Три российских противопожарных самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне в регионах, где на земле и с воздуха ведут борьбу с пожаром", - говорится в сообщении.

Диппредставительство также пожелало, чтобы "лесной пожар на юге Турции был потушен в самом скором времени и нанес наименьший ущерб".

Пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Ранее в генконсульстве РФ в Анталье рассказали ТАСС, что информация о пострадавших россиянах не поступала, основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им ничего не угрожает. Кроме того, вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожара достигло трех. Пострадали 122 человека.

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