Система онлайн-голосования в Москве в ходе теста работает штатно, сбоев нет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Система онлайн-голосования в Москве работает в рамках тестирования штатно, серьезных атак не зафиксировано. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Система работает штатно и стабильно. <…> Серьезных угроз не было", - сказал Костырко, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что вознаграждение для хакеров, которые смогут взломать систему онлайн-голосования в Москве в ходе ее тестирования перед выборами в Госдуму, составит 2 млн рублей.

Участники общегородского тестирования системы онлайн-голосования в Москве могут попробовать функцию "отложенного решения", изменив свой голос в течение трех часов, но того же дня. На данный момент этой функцией воспользовались порядка 100 человек, уточнил ТАСС Костырко. Всего за первые 4,5 часа в общегородском тесте системы онлайн-голосования приняли участие более 50 тыс. человек.

Тест системы

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг в 08:00 мск и продлится до 20:00 мск 30 июля. Участников тестового голосования спрашивают об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и необходимости развития общественного или личного транспорта.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Ранее Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году.