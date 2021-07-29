В Петербурге откроют пункт вакцинации на базе ТЦ "Галерея" в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции откроется на следующей неделе на базе торгового центра "Галерея" в центре Санкт-Петербурга у Московского вокзала. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Мы рассчитываем, что со следующей недели откроем пункт вакцинации в "Галерее", - сказал Лисовец. По его словам, пункт будет рассчитан на прием до 1 тыс. человек в день.

"Количество мобильных центров вакцинации в Петербурге подходит к своему пику. Это связано не с отсутствием мест, где можно открыть мобильные пункты вакцинации, а с общей занятостью медицинских работников", - добавил Лисовец.

Глава комитета также сообщил, что планируется открыть мобильный пункт вакцинации у метро "Приморская", где рассчитывают вакцинировать до 200 человек в день.

С начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом 1,3 млн человек, 941 тыс. закончили цикл вакцинации. В городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и выездные прививочные бригады.

По последним данным, в Петербурге выявили 524 895 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 499 725 человек, умерли 19 104. За последние сутки в городе выявили 1 925 случаев заражения.