Власти Мордовии направят 6 млрд рублей на развитие паломнического туркластера

ТАСС, 29 июля. Власти Мордовии планируют направить более 6 млрд рублей на мероприятия по развитию паломническо-туристического кластера "Саранск - Темников - Санаксарь", в частности строительство дороги и культурного центра, сообщается в четверг на сайте правительства Мордовии.

В январе руководители Мордовии и Нижегородской области подписали соглашение совместной реализации проектов развития паломническо-туристических кластеров. Предполагается расширение границ нижегородского кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" за счет присоединения отдельных территорий, входящих в туркластер "Саранск - Темников - Санаксарь" (Мордовия).

"Реализация проекта на территории Мордовии предусматривает комплекс мероприятий с прогнозным объемом финансирования за счет средств государственных бюджетов в сумме более 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам врио главы Мордовии Артема Здунова, сейчас в республике ведется работа по трем проектам. "На первом этапе у нас три основных проекта: строительство автомобильной дороги "с. Старый Город - д. Вещерка" в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия и Вознесенском районе Нижегородской области, благоустройство общественных пространств в Темникове, строительство центра культурного развития с музейно-просветительским модулем. По ним мы начали работать, в том числе делаем проектно-сметную документацию на строительство дороги", - цитирует пресс-служба Здунова.

Ранее власти Мордовии сообщили о намерении восстановить к 2025 году усадьбу адмирала Федора Ушакова в деревне Алексеевка Темниковского районе, где флотоводец провел последние годы своей жизни. Усадьба Ушакова не сохранилась, на ее месте установлены стела, камень и поклонный крест.

Адмирал Федор Ушаков (1745-1817) участвовал более чем в 40 баталиях и не потерпел ни одного поражения, под его командованием не был потерян ни один корабль, ни один матрос не попал в плен к противнику. 5 декабря 2019 года в городе Темников открыли памятник Ушакову - постамент с установленной на нем двухметровой скульптурой адмирала в полный рост в военном обмундировании с орденами и медалями. Федор Ушаков приобрел деревню Алексеевка в 1805 году, здесь он поселился после ухода в отставку, посещал расположенный неподалеку Санаксарский монастырь, настоятелем которого некогда был его дядя Феодор Санаксарский. У северной стены Санаксарского храма адмирал был погребен в 1817 году.