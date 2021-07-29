В Сочи открыли первый на Кубани пункт вакцинации от коронавируса на базе санатория

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Пункт вакцинации от коронавируса открыли в Сочи при санатории "Жемчужина". Это первый пункт вакцинации на базе санаторно-курортного учреждения, где смогут прививаться как туристы, так и местные жители, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

С 1 августа на Кубани гостиницы и отели будут принимать привитых от коронавируса туристов либо тех, кто готов вакцинироваться в течение трех дней после размещения. В этой связи ранее губернатор Краснодарского края распоряжался в отелях и санаториях края открыть дополнительные пункты вакцинации.

"В Сочи открылся первый в крае пункт вакцинации от COVID-19 при санаторно-курортном учреждении. Прививочный пункт начал работу по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в гостиничном комплексе "Жемчужина". Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в будние дни. Предварительная запись для прививки не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что вакцинироваться здесь смогут не только гости санатория, но и местные жители, что будет способствовать наращиванию темпов проведения прививочной кампании.

С 1 июля на Кубани начали действовать ограничения по заселению гостей. До конца текущего месяца при размещении в гостиницы, отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном не ранее чем полгода назад COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.