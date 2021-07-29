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На модернизацию оборудования в белгородских больницах направят 3 млрд рублей в 2021 году

По словам врио главы региона Вячеслава Гладкова, это поможет улучшить качество обслуживания жителей области в больницах

ТАСС, 29 июля. Белгородские власти потратят 3 млрд рублей на модернизацию оборудования в больницах центральных районов в 2021 году. Большую часть расходов берет региональный бюджет, сообщил в четверг врио губернатора региона Вячеслав Гладков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"В этом году постараемся провести модернизацию по оборудованию. По национальным проектам получили 1 млрд рублей, добавляем своих областных денег 2 млрд, то есть 3 млрд рублей мы вложим в приобретение оборудования для больниц центральных районов", - сказал Гладков.

Он добавил, что по итогам модернизации люди смогут почувствовать улучшение качества обслуживания в больницах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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