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Путин пообещал помочь Белгородской области решить вопрос обеспечения водными ресурсами

Президент отметил, что это фундаментальная проблема, которую "не решить без поддержки федерального центра"

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Федеральные власти помогут Белгородской области решить вопрос с нехваткой воды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы региона Вячеславом Гладковым в режиме видеоконференции в четверг.

"Что касается воды, то вы уже знаете, Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами. Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем", - сказал Путин, обращаясь к Гладкову.

В ходе встрече врио главы региона доложил президенту, что справиться самостоятельно с вопросом водоотведения региону "тяжеловато". Гладков назвал вопросы воды и канализации "не просто болезненными, а необходимыми инфраструктурными решениями".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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