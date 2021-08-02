Импакт-инвестиции: мировой опыт

В последние годы мир все больше узнает и все шире применяет так называемые импакт-инвестиции, целью которых является одновременное достижение значимого позитивного социального и финансового результата, т. е. пользы для общества и дохода для инвестора. В этом их главное отличие от благотворительности, не предполагающей получения финансовой выгоды.

Эксперты отмечают, что объем рынка импакт-инвестирования растет с каждым годом и уже превышает 500 млрд долларов. В условиях рецессии мировой экономики растущий рынок - редкое явление, заслуживающее пристального внимания и подробного изучения. Учитывая это, Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" совместно с НИУ ВШЭ провел исследование международного опыта по развитию этого вида инвестирования.

Работа продолжалась 11 месяцев. Эксперты проанализировали и обобщили опыт 17 стран и определили наиболее эффективные механизмы развития рынка импакт-инвестиций.

Как понять, что такое импакт-инвестиция?

Импакт-инвестиции преследуют две цели. Первая - достижение существенного и измеримого положительного социального или экологического эффекта, вторая - получение финансового результата. Чаще всего импакт-инвестиции направляются в социальные предприятия, а их эффект обязательно оценивается. Правда, единой выработанной методики для этой оценки пока нет. Согласно опросам, более 75% импакт-инвестиций оправдывают ожидания в плане прибыльности и социального воздействия.

Глобальная сеть импакт-инвесторов (Global Impact Investing Network, GIIN) выделяет четыре критерия, по которым инвестиция относится к разряду "преобразующих":

определенные заранее социальные или экологические цели и результат, которого планируется достичь;

окупаемость инвестиций;

взаимосвязь между социальным или экологическим результатом и экономической выгодой;

измерение социального или экологического воздействия, позволяющее сказать, что поставленная в первом пункте цель достигнута или не достигнута.

Самые распространенные виды импакт-инвестиций

Наиболее часто встречающиеся виды импакт-инвестиций - заемное или долевое финансирование, но могут быть и более сложные схемы, например предполагающие оплату за результат. Самый популярный инструмент социально ответственного инвестирования - зеленые облигации: долговые ценные бумаги, с помощью которых привлекаются средства для финансирования экологических проектов. Ежегодный выпуск этих ценных бумаг в 2019 году составил 230 млрд долларов. В числе других - сложные схемы финансирования, в которых сочетаются разные инструменты (в том числе гранты, займы, продажа долей, гарантии) и разные инвесторы (государственные и негосударственные).

С 2010 года одной из применяемых в разных странах форм импакт-инвестирования являются облигации социального воздействия (ОСВ), когда выплату дохода на инвестиции осуществляет государство в размере, зависящем от достигнутого результата, но уже после достижения поставленной социальной цели и после того, как весь проект финансировался частным инвестором.

Куда идут импакт-инвестиции

GIIN в 2020 году провела опрос 266 инвесторов и выяснила, в какие сферы направляется основной объем вложений:

58% - продовольствие и сельское хозяйство;

50% - коммерческая недвижимость, розничная торговля, развитие сообществ, многоотраслевое распределение;

47% - энергетика;

42% - здравоохранение;

40% - финансовые услуги;

40% - образование;

39% - строительство;

31% - микрофинансирование.

Участники опроса могли давать несколько вариантов ответа.

Что помогает развитию импакт-инвестирования

В международной практике государство использует законодательную поддержку и предоставляет возможность пенсионным фондам участвовать в импакт-инвестировании (Великобритания, Япония, Австралия), а также налоговые льготы для инвесторов (Великобритания). Кроме того, для финансирования импакт-проектов используются средства с неактивных банковских счетов.

Для защиты инвесторов от рисков создают специальные организационно-правовые формы деятельности социальных предприятий, включающие блокировку активов (невозможность вывести активы из капитала социального предприятия в случае банкротства и передать эти активы другому социальному предприятию), приоритет социальной миссии и обязательную социальную и экологическую отчетность. Также активно развиваются системы рейтингования и сертификации социальных предприятий, обеспечивающие независимую оценку их социальных и экологических результатов.

Что мешает развитию рынка

Несмотря на внушительные цифры, характеризующие развитие рынка, на этом пути есть несколько серьезных барьеров. В их числе:

отсутствие универсальных и общепринятых методов оценки социального воздействия импакт-инвестиций и проектов, в которые они направляются;

неверная оценка доходности импакт-инвестиций, которая часто априори считается низкой;

использование образа социального или экологического проекта лишь для его успешного продвижения; так, компания, которая по формальным признакам могла бы быть объектом импакт-инвестирования, на деле им не является;

нехватка квалифицированных кадров;

недостаточная государственная поддержка импакт-инвесторов и т. д.

Проблемы и решения

Перечисленные проблемы имеют региональную специфику. А вот основная проблема импакт-инвестирования для всех регионов и экономик - это дисбаланс между количеством инвестиционно привлекательных проектов и объемом капитала у потенциальных инвесторов. Чтобы решить эту проблему, специализированные фонды занимаются подготовкой инвесторов к капиталовложениям. Происходит формирование культуры грамотного предпринимательства и инвестирования, когда обе стороны этого процесса готовятся к встрече друг с другом, учатся говорить на одном языке, понимать цели и потребности и социального предпринимателя, и импакт-инвестора.