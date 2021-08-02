Импакт-инвестиции: мировой опыт

В последние годы мир все больше узнает и все шире применяет так называемые импакт-инвестиции, целью которых является одновременное достижение значимого позитивного социального и финансового результата, т. е. пользы для общества и дохода для инвестора. В этом их главное отличие от благотворительности, не предполагающей получения финансовой выгоды.
Эксперты отмечают, что объем рынка импакт-инвестирования растет с каждым годом и уже превышает 500 млрд долларов. В условиях рецессии мировой экономики растущий рынок - редкое явление, заслуживающее пристального внимания и подробного изучения. Учитывая это, Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" совместно с НИУ ВШЭ провел исследование международного опыта по развитию этого вида инвестирования.
Работа продолжалась 11 месяцев. Эксперты проанализировали и обобщили опыт 17 стран и определили наиболее эффективные механизмы развития рынка импакт-инвестиций.
Как понять, что такое импакт-инвестиция?
Импакт-инвестиции преследуют две цели. Первая - достижение существенного и измеримого положительного социального или экологического эффекта, вторая - получение финансового результата. Чаще всего импакт-инвестиции направляются в социальные предприятия, а их эффект обязательно оценивается. Правда, единой выработанной методики для этой оценки пока нет. Согласно опросам, более 75% импакт-инвестиций оправдывают ожидания в плане прибыльности и социального воздействия.
Глобальная сеть импакт-инвесторов (Global Impact Investing Network, GIIN) выделяет четыре критерия, по которым инвестиция относится к разряду "преобразующих":
- определенные заранее социальные или экологические цели и результат, которого планируется достичь;
- окупаемость инвестиций;
- взаимосвязь между социальным или экологическим результатом и экономической выгодой;
- измерение социального или экологического воздействия, позволяющее сказать, что поставленная в первом пункте цель достигнута или не достигнута.
Самые распространенные виды импакт-инвестиций
Наиболее часто встречающиеся виды импакт-инвестиций - заемное или долевое финансирование, но могут быть и более сложные схемы, например предполагающие оплату за результат. Самый популярный инструмент социально ответственного инвестирования - зеленые облигации: долговые ценные бумаги, с помощью которых привлекаются средства для финансирования экологических проектов. Ежегодный выпуск этих ценных бумаг в 2019 году составил 230 млрд долларов. В числе других - сложные схемы финансирования, в которых сочетаются разные инструменты (в том числе гранты, займы, продажа долей, гарантии) и разные инвесторы (государственные и негосударственные).
С 2010 года одной из применяемых в разных странах форм импакт-инвестирования являются облигации социального воздействия (ОСВ), когда выплату дохода на инвестиции осуществляет государство в размере, зависящем от достигнутого результата, но уже после достижения поставленной социальной цели и после того, как весь проект финансировался частным инвестором.
Куда идут импакт-инвестиции
GIIN в 2020 году провела опрос 266 инвесторов и выяснила, в какие сферы направляется основной объем вложений:
- 58% - продовольствие и сельское хозяйство;
- 50% - коммерческая недвижимость, розничная торговля, развитие сообществ, многоотраслевое распределение;
- 47% - энергетика;
- 42% - здравоохранение;
- 40% - финансовые услуги;
- 40% - образование;
- 39% - строительство;
- 31% - микрофинансирование.
Участники опроса могли давать несколько вариантов ответа.
Что помогает развитию импакт-инвестирования
В международной практике государство использует законодательную поддержку и предоставляет возможность пенсионным фондам участвовать в импакт-инвестировании (Великобритания, Япония, Австралия), а также налоговые льготы для инвесторов (Великобритания). Кроме того, для финансирования импакт-проектов используются средства с неактивных банковских счетов.
Для защиты инвесторов от рисков создают специальные организационно-правовые формы деятельности социальных предприятий, включающие блокировку активов (невозможность вывести активы из капитала социального предприятия в случае банкротства и передать эти активы другому социальному предприятию), приоритет социальной миссии и обязательную социальную и экологическую отчетность. Также активно развиваются системы рейтингования и сертификации социальных предприятий, обеспечивающие независимую оценку их социальных и экологических результатов.
Что мешает развитию рынка
Несмотря на внушительные цифры, характеризующие развитие рынка, на этом пути есть несколько серьезных барьеров. В их числе:
- отсутствие универсальных и общепринятых методов оценки социального воздействия импакт-инвестиций и проектов, в которые они направляются;
- неверная оценка доходности импакт-инвестиций, которая часто априори считается низкой;
- использование образа социального или экологического проекта лишь для его успешного продвижения; так, компания, которая по формальным признакам могла бы быть объектом импакт-инвестирования, на деле им не является;
- нехватка квалифицированных кадров;
- недостаточная государственная поддержка импакт-инвесторов и т. д.
Проблемы и решения
Перечисленные проблемы имеют региональную специфику. А вот основная проблема импакт-инвестирования для всех регионов и экономик - это дисбаланс между количеством инвестиционно привлекательных проектов и объемом капитала у потенциальных инвесторов. Чтобы решить эту проблему, специализированные фонды занимаются подготовкой инвесторов к капиталовложениям. Происходит формирование культуры грамотного предпринимательства и инвестирования, когда обе стороны этого процесса готовятся к встрече друг с другом, учатся говорить на одном языке, понимать цели и потребности и социального предпринимателя, и импакт-инвестора.
Международный опыт
В ряде стран мира импакт-инвестирование развивается на протяжении нескольких лет. Уже накоплен опыт, который можно успешно применять на рынке.
США
Примерно 25% активов, которыми управляют профессиональные участники рынка, относятся к так называемому ответственному и устойчивому инвестированию, которое включает и импакт-инвестиции. Разница между ответственным (устойчивым, или ESG-инвестированием) и импакт-инвестированием состоит в том, что в первом случае ставится цель минимизации вреда природе, обществу, социальному равенству, а во втором - достижение измеримой пользы для общества и природы. Исходя из этой общепринятой практики отчетности объем импакт-инвестиций в США не публикуется. На рынке представлены самые разные игроки: от государственных структур и фондов до индивидуальных и семейных инвесторов. Большое внимание уделяется развитию потенциала местных сообществ, но одновременно именно в США находятся профильные сети, объединяющие участников рынка, - GIIN, Toniic, Investors’ Circle.
В ответственное инвестирование в США вовлечены 365 управляющих капиталом и более 1,1 тыс. локальных организаций.
Китай
В стране существует большой спрос на импакт-инвестиции. Это обусловлено существенным развитием рыночной экономики и большим количеством (более 650) миллиардеров, с одной стороны, а с другой - существенным объемом накопившихся социальных и экологических проблем. Рынок характеризуется высокой степенью зрелости: в Китае работают около 1,4 тыс. инкубаторов и акселераторов для социальных предприятий. За три последних года объем зеленых облигаций достиг 80 млрд долларов, большая часть средств направляется на создание электрического транспорта, проекты по предотвращению загрязнения окружающей среды, возобновляемую энергетику.
Великобритания
Государство - активный игрок на рынке импакт-инвестирования Великобритании, оно выполняет не только регулирующую, но и стимулирующую функцию. Например, был создан специализированный "банк-оптовик". Он финансирует банки на местах, чтобы они находили социальные предприятия, в которые можно было бы вложить средства. Чтобы основать "банк банков", приняли специальный закон, разрешивший изъять средства с неактивных счетов. Среди других механизмов - создание государственного "Зеленого инвестиционного банка", налоговые вычеты на социальные инвестиции. В результате объем инвестиций в экологические проекты составил 20 млрд фунтов. В среднем 30% от сумм инвестиций в социальные предприятия возвращается в качестве налогового вычета.
Германия
В этой стране развитие импакт-инвестирования осуществляется силами частных организаций. Развита сеть банков, поддерживающих социальные, экологические, культурные проекты и благотворительные организации, например EthikBank предлагает эко-кредитование. Также Германия - один из лидеров в области оценки эффективности социальных проектов: в стране действует метрика GSC, которая признана на уровне Евросоюза.
В 2018 году объем рынка импакт-инвестиций в Германии достиг 13 млрд долларов, в стране работает 100 тыс. социальных предприятий.
Южная Корея
Среди азиатских стран, где активно развивается импакт-инвестирование, в Южной Корее государство играет значимую роль. В 2007 году здесь был принят закон, который предоставляет социальным предпринимателям особый статус. Государство создало агентство по развитию социальных предприятий и мониторингу их деятельности, компанию, консультирующую участников рынка социальных инициатив, а также фонды импакт-инвестиций. Сегодня в Южной Корее статус социального предприятия получили около 2 тыс. организаций, трудоустроено порядка 40 тыс. человек, средняя годовая выручка социальных предприятий достигает 1,7 млн долларов.
Сингапур
В этой стране, справедливо считающейся одним из финансовых и интеллектуальных центров Азиатского региона, с 2013 года действует единственная публичная социальная биржа Impact Exchange. Она предоставляет информацию о социальных предприятиях, нуждающихся в инвестициях. Также в этой стране базируется Азиатская ассоциация венчурной филантропии, которая способствует продвижению и повышению эффективности социальных инвестиций. А с 2017 года компании, котирующиеся на Сингапурской бирже, обязаны предоставлять отчеты об устойчивом развитии.
Австралия
Страна с самой "экологической" направленностью импакт-инвестирования: порядка 96% средств направляется на проекты, связанные с охраной окружающей среды. Совокупный объем зеленых облигаций в стране превышает 11,5 млрд долларов. С 2015 года в Австралии действует фонд импакт-инвестиций, который предоставляет кредиты и размещает ценные бумаги для финансирования социально значимых проектов.
Пример импакт-инвестиции в Австралии
В Австралии в 2008 году четыре некоммерческие и благотворительные организации страны выкупили более 700 образовательных центров ABC Learning. Будучи лидером в сфере образования, компания тем не менее обанкротилась, что негативно сказалось на социальной обстановке в стране в целом. На поддержание образовательной организации направлялись государственные средства и частные инвестиции - и крупнейшая в стране сеть центров образования возобновила работу, предоставляя доступ к обучению детям из разных социальных групп. Сегодня в компании работают почти 15 тыс. сотрудников, образование получают более 70 тыс. детей, в том числе с особенностями развития. За шесть лет ABC Learning вернула все частные кредиты, оборот в 2018 году достиг 1 млрд долларов.
Перспективы в России
Наталия Зверева, директор Фонда "Наше будущее", проводившего это исследование совместно с Высшей школой экономики, отмечает: "Была проделана колоссальная работа, позволившая выявить наиболее эффективные механизмы развития рынка импакт-инвестиций, которые могут быть применены и в России".
В нашей стране уже существует законодательное определение и реестр социальных предприятий, что облегчает поиск объектов для инвестирования.
В России уже действует ряд импакт-инвесторов, в числе которых:
- государство (как самый массовый социальный инвестор);
- региональные импакт-инвесторы, стимулирующие развитие социального предпринимательства в регионах своей деятельности;
- социальные инвесторы, которые поддерживают проекты, направленные на решение проблем отдельных социальных групп;
- универсальные социальные инвесторы, действующие с масштабным географическим охватом или использующие широкий инструментарий поддержки социальных предприятий разных направлений.
Ближайшая задача для развития рынка импакт-инвестирования в России - его законодательное определение и целенаправленная работа по стимулированию и стандартизации.
По мнению авторов отчета, для ее решения актуальны подходы, используемые в зарубежной практике:
- методы стимулирования рублевых инвестиций: снижение ставки рефинансирования до уровня, близкого к официальному уровню инфляции, а также ограничение финансовых спекуляций на рынке;
- принятие закона об импакт-инвестициях (социальных, социально-преобразующих), описывающего понятие, методы регулирования и стимулирования;
- налоговые льготы для импакт-инвесторов;
- развитие государством методологии измерения социального воздействия и внедрение простых и понятных стандартов социальной и экологической отчетности;
- государственное налоговое стимулирование вхождения социальных предприятий в реестр и формирования ими социальной отчетности;
- стимулирование частных импакт-инвестиций через механизмы государственного софинансирования и государственных гарантий;
- оценка государством себестоимости решения социальных проблем с точки зрения государственных расходов для широкого развития финансирования с оплатой за результат;
- создание государственного фонда софинансирования из средств неактивных банковских счетов или иных источников.
Как отмечает Ассоциация импакт-инвесторов, годовой рост импакт-рынка составляет 2%. Россия в данном случае имеет все шансы показать более впечатляющий результат на фоне восстановления работы социальной сферы в постпандемический период.