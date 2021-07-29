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Глава Белгородской области предложил создать в регионе Суворовское училище

Идею поддержал сенатор от региона Николай Рожков

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время рабочей встречи в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции предложил создать в регионе первое Суворовское училище.

"Разрешите строительство суворовского училища. Вокруг есть большое количество военных училищ - в Воронеже, Орле, Московской области. Дети, которые будут учиться у нас [в Белгородской области] в суворовском училище, будут затем поступать в военные училища близлежащих регионов", - сказал Гладков.

Идею создания первого Суворовского училища в Белгородской области также поддержал сенатор от региона Николай Рыжков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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