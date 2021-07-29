Глава Минэкономразвития заявил, что регионам СКФО необходимо провести легализацию земель

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти регионов Северного Кавказа должны провести работу по легализации прав собственности на земельные участки для их вовлечения в экономический оборот. Об этом сообщил в четверг министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в Пятигорске.

"Здесь одна из самых плодородных почв, условия все есть, нужно, чтобы каждый клочок земли был вовлечен в оборот на нормальных легальных условиях. Мы прекрасно знаем, что, пока мы здесь не проведем большую работу по легализации прав собственности, кадастрированию, вся земля не будет активна", - сказал он.

В ряде регионов СКФО остро стоит вопрос легализации земель, их кадастрирования. Как сообщалось в апреле, власти Дагестана начали инвентаризацию земель, в первую очередь, в прибрежной зоне, а также территорий, которые могут быть интересны инвесторам для реализации сельхозпроектов.

По словам врио главы региона Сергея Меликова, проблема земельных отношений является одной из основных в регионе: на одном участке может быть несколько собственников, часть взятых в долгосрочную аренду земель не используется, нет понимания о землях федеральной собственности, перспективных для использования.

Без должного земельного анализа и контроля эффективность использования участков будет низкой. "Да, она (земля - прим. ТАСС), может быть, используется, но никто инвестировать не будет, в переработку вкладывать не будет", - пояснил Решетников.