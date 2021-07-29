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Пандемия COVID-19

Премьер Испании: дельта-штамм изменил необходимые для коллективного иммунитета условия

Вакцинировать 70% населения недостаточно, отметил Педро Санчес

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес признал, что из-за дельта-штамма нового коронавируса 70% вакцинированного населения, вероятно, будет недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

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"Когда я заверял, что к концу лета будет 70% полностью привитого населения, было много людей, которые критиковали правительство", - сказал премьер. "Сегодня мы можем заявить, что мы добьемся этого и у нас будет коллективный иммунитет, - добавил Санчес. - С появлением дельта-варианта этот [необходимый] процент [вакцинированного населения], вероятно, будет выше".

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено почти 4,4 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас больше 55% испанцев полностью привиты от ковида. В настоящий момент около 68% новых случаев заражения коронавирусом в стране проходятся на дельта-штамм.

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