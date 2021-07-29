Главред The Insider заявил, что не собирается покидать Россию после обысков у него

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Главный редактор интернет-издания The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов не собирается покидать Россию после проведения обысков у него и у его родителей по делу о клевете. Об этом он сам рассказал ТАСС.

"Прямо сейчас я и не могу никуда уехать, так как у меня изъяли загранпаспорт. Но я и не собирался покидать российскую территорию навсегда, ни до, ни после возбуждения этого уголовного дела. Действительно, в день обыска у меня я хотел вылететь из страны. Это должно было произойти в рамках командировки по работе. Деятельность нашего СМИ будет продолжена, более того, на него стали жертвовать деньги обычные люди. Это стало активно происходить после признания The Insider иноагентом", - сказал он.

В минувшую среду стало известно, что дело, по которому проходил обыск у журналиста, возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета") 26 апреля 2021 года. По версии полиции Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov. Дело связано с заявлениями Доброхотова о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. По данным редакции The Insider, оно возбуждено из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе с Boeing. В настоящее время Доброхотов проходит по данному уголовному делу свидетелем.