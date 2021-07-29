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Около 65% жителей Белгородской области старше 60 лет завершили вакцинацию от коронавируса

В регионе 10 муниципальных образований уже достигли плановых показателей по достижению коллективного иммунитета, сообщил врио главы области Вячеслав Гладков

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Около 65% от общего числа жителей Белгородской области в возрасте старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил в четверг врио губернатора региона Вячеслав Гладков во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

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"Главное усилие сейчас, безусловно, вакцинация. План мы ставим 750 тыс. Это цифра для достижения коллективного иммунитета. По людям старше 60 лет мы на сегодня имеем цифру в 65% [прошедших вакцинацию от коронавируса]", - сказал Гладков.

К 29 июля в Белгородской области 10 муниципальных образований выполнили плановые показатели по достижению коллективного иммунитета. Как отметил Гладков, еще 19 муниципальных образований достигнут необходимых показателей до 1 августа.

"На сегодня коэффициент распространения инфекции - 1,05, коэффициент заболеваемости - 8,78, самый низкий в Центральном федеральном округе. Развернуто 1 700 коек, 1400 - с кислородом, 271 - ИВЛ", - добавил Гладков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Гладков, Вячеслав ВладимировичВакцинация от коронавируса в России
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