Онищенко допустил, что находящиеся в изоляции за городом могут повременить с ревакцинацией

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко допустил, что люди, которые находятся в изоляции за городом и соблюдают масочный режим, могут повременить с ревакцинацией от коронавирусной инфекции.

"Многое зависит от того, где вы работаете. Если вы находитесь в изоляции, следите за собой, соблюдаете масочный режим или, допустим, в силу обстоятельств находитесь за городом, то можно повременить [с ревакцинацией]", - сказал он в ходе онлайн-конференции в четверг.

"Но если вы каждый день ездите на работу, каждый день сталкиваетесь с большим количеством людей, то, конечно, после полноценной законченной вакцинации - это две аппликации от коронавируса любой из вакцин, которые сегодня используются, - нужно через полгода посоветоваться [с врачом о необходимости ревакцинации]", - добавил Онищенко. "Если у вас прошло полгода [после вакцинации], посоветуйтесь со своим врачом, который за вами наблюдает", - подчеркнул он.

"Ревакцинация в полгода - это норматив, установленный Минздравом <...> Неясно, сколько держится иммунитет. Хотя при 20 млн вакцинированных в нашей стране очень и очень рано говорить о массовой ревакцинации", - отметил Онищенко.

При этом он назвал достижением пандемии, что граждане стали массово интересоваться наличием антител к вирусу, хотя раньше люди не уделяли столько внимания данному вопросу.