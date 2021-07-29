Белгородские власти направят 660 млн рублей на покупку квартир для медиков

ТАСС, 29 июля. Власти Белгородской области, где в течение последнего года наблюдается кадровый дефицит в медицине, направят 660 млн рублей на приобретение квартир для медиков во всех районах региона, сообщил в четверг врио губернатора области Вячеслав Гладков во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"На сегодняшний день 87% заполненных ставок. Уже внесли изменения в бюджет по итогам второго квартала: 660 млн рублей добавили на приобретение 160 квартир во всех населенных пунктах, где у нас есть вакансии. Задача поставлена - до 1 января 2022 года у меня [будет] ноль вакансий", - сказал Гладков.

Кроме того, для комплексного решения проблемы в регионе уже разработали десятилетнюю программу по кадровому обеспечению медицинскими работниками. Так, с 2021 года в области заработает 31 медицинский класс в общеобразовательных школах.

"В каждом муниципалитете, начиная с первого класса, будем заниматься мотивацией школьников, чтобы они выбрали врачебное дело. Поэтому я хочу, чтобы они [были] с родной земли - мы сформировали их мотивацию, мы их сопроводили до 11 класса, оттуда нежно перенесли в Белгород, отучили и вернули обратно", - добавил Гладков.

Всего в отрасли здравоохранения Белгородской области работают более 31 тыс. специалистов, в ряде больниц дефицит кадров достигает 20%.