Несколько смертей привитых от ковида в Петербурге зафиксированы у тяжелых больных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Несколько случаев летальных исходов среди привившихся от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге зарегистрированы среди пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Есть случаи, когда пациенты завершили в том числе вакцинацию двумя компонентами и у них фиксируется летальный исход. Но это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими. При отсутствии факторов риска, уже неоднократно отмечалось, что риск заболеть и госпитализироваться [после вакцинации] снижается более чем в 20 раз, риск наступления летального исхода от всех причин снижается на сравнимую величину", - пояснил Лисовец.

С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован сделали прививку первым компонентом 1,3 млн человек, 941 тыс. закончили цикл вакцинации. В городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и выездные прививочные бригады.

По последним данным, в Петербурге выявили 524 895 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 499 725 человек, умерли 19 104. За последние сутки в городе выявили 1 925 случаев заражения. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​