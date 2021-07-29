В Минэкономразвития сообщили о пилотном проекте по повышению кадрового потенциала в СКФО

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа станут пилотными для апробирования проектов в сфере повышения кадрового потенциала. Один из них будет касаться совершенствования уровня среднего профессионального образования, еще ряд - легализации трудовых отношений, сообщил в четверг министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по социально-экономическому развитию округа в Пятигорске.

Потенциальный дефицит

Решетников отметил, что сейчас в округе активно развивается ряд направлений экономики - сферы туризма, сельского хозяйства, инфраструктурные проекты. Все это в перспективе может привести к разрыву между количеством рабочих мест и числом квалифицированных кадров.

"Мы все это должны посмотреть в балансе до 2030 года. Безусловно, мы здесь столкнемся с тем, что численность рабочей силы и объем тех рабочих мест, которые мы должны создать, будут недостаточны. Мы тоже в этом отдаем отчет, нам нужны дополнительные и новые точки роста", - сказал он.

Глава Минэкономразвития отметил, что в регионах округа всегда существовал процесс трудовой миграции, однако один из вопросов - уровень подготовки молодых специалистов. "Мы хотим на территории СКФО, на территории Чеченской Республики это обсуждали, сделать пилотный проект. Это кратное повышение качества среднего профессионального образования, потому что современную молодежь максимально нужно учить новым навыкам. Если мы с вами правильно выстроим систему среднего профобразования, поднимем ее на тот уровень, который нужен, молодежь точно будет востребована, с нормально заработной платой", - пояснил Решетников.

Еще одна задача в кадровой сфере - борьба с теневой занятостью. Легализация трудовых отношений позволит четко отслеживать число занятых, уровень оплаты труда. Данные Пенсионного фонда РФ позволяют в каждом из регионов выявлять наиболее проблемные в этом отношении сферы.

"Это дает нам возможность в сопоставлении с данными по формальной занятости выходить на оценку теневого сектора, неформального сектора экономики. Мы понимаем, что на Северном Кавказе это тема острая. И мы вместе с коллегами из ФНС здесь планируем организовать несколько пилотных проектов, направленных на легализацию бизнеса", - сказал министр.

Перспективные направления

Основные точки роста экономики Северного Кавказа в данный момент, по словам Решетникова, - сфера туризма, индустрия гостеприимства, агропромышленный комплекс. В сельском хозяйстве регионам округа нужно уделить внимание наращиванию переработки. Ранее он сообщал, что в среднем по стране на один рубль сельхозпродукции приходится 63 копейки продукции переработки, в СКФО - только 21 копейка.

"Относительно того объема продукции, который производится на территории округа, объем переработки недостаточен, мы можем в два, а то и в три раза нарастить объем, и это та продукция, которая пойдет на рынки российской федерации и на рынки сопредельных государств", - отметил Решетников.

Выгодное географическое положение определяет значительный транзитный потенциал округа. Для его развития необходимо создание логистических цепочек, которые позволят открыть дополнительные рынки сбыта продукции.

"Отдельно в качестве приоритета надо также рассмотреть сферы, которые нацелены на внутренний рынок, в первую очередь ЖКХ и торговлю. С нашей точки зрения, наведение порядка в ЖКХ автоматически увеличит качество услуг для населения, инвестиционную привлекательность, объем рабочих мест, потому что спрос на услуги ЖКХ большой, и он критически влияет на все остальные вещи. Конечно, торговля - легализация и цивилизованные формы торговли, плюс никто не отменял задачу промышленного роста Северного Кавказа", - отметил Решетников.