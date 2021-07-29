На всех пляжах Ялты разрешили купаться

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ялты разрешили купание на всех пляжах города, которые были закрыты после июньских ливней и подтоплений, сообщила в четверг мэр Янина Павленко на своей странице в Facebook.

Запрет на купание был введен в акватории Большой Ялты (в состав муниципалитета входят около 30 населенных пунктов, протяженность береговой линии - около 70 км) на 86 пляжах. Со 2 июля их начали постепенно открывать после того, как Роспотребнадзор признавал качество воды удовлетворительным, в некоторых случаях требовалось дополнительное обследование дна водолазами.

"Все ялтинские пляжи - от Фороса до Гурзуфа - открыты. Морская вода соответствует требованиям СанПиН", - написала Павленко.

Крым в июне и июле пострадал от сильных дождей. 16-20 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. Две женщины были госпитализированы, одна погибла.