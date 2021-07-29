Онищенко призвал обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бесплатным горячим питанием надо обеспечить всех российских школьников, а не только учащихся младших классов. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Нужно ставить вопрос о расширении [системы предоставления бесплатного горячего питания в школе], не только чтобы начальную школу кормить", - отметил Онищенко в ходе онлайн-конференции в четверг.

По его словам, порядка 90% школьников обеспечены питанием, однако это далеко не всегда полноценное горячее питание. При этом, подчеркнул депутат, учащиеся средних и старших классов проводят в школе большое количество времени, а при отсутствии нормального питания днем компенсируют его ужином дома, что нередко приводит к ожирению, вызывает эндокринные и другие заболевания.

"Завтра будет проходить рабочая группа Госсовета, где будем обсуждать, что делать дальше со школьным питанием", - сказал он.

При этом, подчеркнул Онищенко, необходимо также поднять вопрос о том, чтобы для питания в школах "максимально использовали отечественную продукцию, не зависели от импорта".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В школах, технически готовых к этому, младшеклассники должны были начать получать такое питание с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.