Эксперт заявил, что вакцинация от коронавируса не влияет на течение заболеваний

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Обострений и изменений при наличии у человека каких-либо заболеваний не было выявлено после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в четверг журналистам главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Вакцинация не может повлиять на течение любых заболеваний. В течение всего периода клинических исследований, уже в процессе того, как мы вакцинируем массово, мы не видели каких-то значимых нежелательных явлений", - сказал Тяжельников.

Он также призвал вакцинироваться пациентов с онкологическими болезнями, поскольку они входят в зону особого риска по заражению и тяжелому течению COVID-19, как и люди с другими хроническими заболеваниями. При этом врачи для каждого онкопациента в индивидуальном порядке принимают решение о вакцинации.

В Москве действуют 119 центров вакцинации на базе городских поликлиник, в которых привиться можно по предварительной записи ежедневно 08:00 до 22:00. В порядке живой очереди сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Также без записи сделать прививку можно в ТЦ и других общественных местах.