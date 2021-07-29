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Прокуроры обязали 600 предприятий, загрязняющих атмосферу, соблюдать требования закона

Также ликвидированы около 9 тыс. несанкционированных свалок

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Прокуратура России с начала года провела масштабные проверки исполнения природоохранного законодательства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства после совещания, посвященного итогам работы прокуратуры в первом полугодии, которое провел генпрокурор РФ Игорь Краснов.

По итогам масштабных проверок, отметили в Генпрокуратуре, "приведено в соответствие с экологическими и санитарными требованиями деятельность более 600 предприятий, загрязняющих атмосферный воздух, обеспечено обустройство ими 34 новых очистных сооружений".

Также ликвидировано около 9 тыс. несанкционированных свалок, в том числе свыше 7 тыс. в населенных пунктах, более 800 в лесах и 100 в водоохранных зонах, активизирована работа по строительству (реконструкции) канализационных очистных сооружений, определению границ водоохранных зон. Предъявлено 44 иска с требованиями рекультивации нефтезагрязненных земель, компенсации причиненного вреда на сумму более 400 млн рублей.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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