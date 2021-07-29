Эксперт: снижению когнитивных функций при COVID-19 способствуют поражение нервов и стресс

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Неврологические расстройства, а также психосоматические проблемы, связанные со страхом и стрессом, могут быть основными причинами снижения интеллектуальной активности у перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом сообщила в четверг кандидат психологических наук, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Юлия Кочетова.

В журнале The Lancet 22 июля вышла статья ученых из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Чикагского университета. Согласно полученным ими данным, у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, снижаются умственные способности, в частности, показатель IQ.

"Во-первых, врачи-неврологи отмечают, что вирус может вызывать долгосрочные неврологические последствия, влияя на центральную нервную систему, которая составляет физиологическую основу интеллектуальных способностей. К снижению когнитивных функций и патологиям нервной системы может приводить нарушение функций легких, которое возникает при коронавирусной инфекции. Врачи отмечают, что в таком случае снижается питание клеток мозга кислородом", - сказала Кочетова, слова которой цитирует пресс-служба МГППУ.

При этом, по ее словам, более серьезные расстройства нервной системы могут возникнуть при тяжелом течении заболевании. Вирус повреждает нервные волокна, возникает полинейропатия. Последствием такого токсического влияния может быть возникновение токсического отека головного мозга.

"Во-вторых, с психологической точки зрения мы можем говорить о серьезных психосоматических проблемах у населения, которые связаны со стрессом и страхом. Такие состояния вызывают неврозы, повышенное давление, что сказывается на проблемах с сосудами, может привести к ишемии <...> Кроме того, общее состояние организма после болезни, долгосрочные последствия, усталость, высокая утомляемость, также способствуют снижению интеллектуальной активности", - считает психолог.

При этом пандемия негативно сказывается и на общепсихологическом состоянии людей и провоцирует повышение тревожности, депрессии, возникновение хронического стресса, посттравматического стрессового расстройства. "Особенно сильно эти симптомы проявляются у лиц, перенесших это заболевание. Известно, что для людей с тревожным расстройством, депрессией характерны такие сопутствующие нарушения когнитивных функций, как снижение памяти, сложности концентрации внимания и другие", - добавила Кочетова.