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Почти 800 человек прошли ревакцинацию от COVID-19 в Подмосковье

Замминистра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева сообщила, что также привились более 73 тыс. ранее заразившихся COVID-19

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Порядка 800 человек в Московской области уже прошли повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщила замминистра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

"Сегодня повторной вакцинацией или, как мы называем, ревакцинацией воспользовались 759 человек", - сказала Лазарева в ходе прямой линии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Она добавила, что вакцинацию от коронавируса прошли более 73 тыс. ранее заразившихся COVID-19.

По ее словам, вакцины в регионе достаточно, поставки происходят регулярно. "В Московской области более 3 млн доз различных вакцин: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак". При ревакцинации мы также предлагаем воспользоваться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

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