Депутаты от ЕР во Владимире предложили ввести единые оклады для бюджетников по всей стране

ВЛАДИМИР, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Владимирской области направили в правительство РФ письмо с предложением ввести равные для всех регионов страны базовые оклады для работников бюджетной сферы. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения партии.

"Депутаты фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Владимирской области обратились к правительству РФ о необходимости выравнивания зарплат бюджетников в регионах. <...> Такое решение позволит сохранить столь необходимые в регионе медицинские кадры и молодых специалистов. Депутаты фракции "Единая Россия" выступают с предложением распространить такую практику и на педагогических работников. Во Владимирской области из-за действия так называемого "кадрового пылесоса" из столичного региона не хватает не только медицинских, но и педагогических работников", - сообщили в пресс-службе, отметив, что письмо с соответствующим предложением направлено в правительство РФ.

Как уточнили в реготделении партии, зарплата врачей, медсестер, работников первичного звена здравоохранения в регионе значительно ниже, чем в столице. Из-за этого большое количество специалистов уезжает из Владимирской области.

Ранее власти региона сообщали о том, что недостаток медицинских кадров в больницах и поликлиниках Владимирской области оценивается практически в 40%. В период пандемии нагрузка на медиков увеличилась.