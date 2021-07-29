"Роснефть" в суде Лондона назвала недостоверными утверждения из книги "Люди Путина"

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. "Роснефть" отвергла утверждения относительно деятельности компании, изложенные в выпущенной весной прошлого года книге "Люди Путина" (Putin's People). Об этом заявил в четверг представляющий российскую компанию адвокат Десмонд Браун в ходе слушаний в Высоком суде Лондона.

Как сообщали ранее британские СМИ, "Роснефть" подала иск в отношении издательского дома HarperCollins, опубликовавшего книгу, а также в отношении ее автора, бывшего московского корреспондента газеты Financial Times Кэтрин Белтон. В частности, как передает корреспондент ТАСС из зала суда, где в четверг проходит заключительный второй день слушаний, Браун указал на несостоятельность высказываний об обстоятельствах сделки по покупке "Роснефтью" компаний "Северная нефть" и "Юганскнефтегаз" в 2003 и 2004 годах соответственно. По словам Брауна, утверждения об осуществлении данных сделок по заниженной стоимости "не имеют под собой достоверных свидетельств".

При этом приводимые в книге высказывания бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского, активы которой оказались под контролем "Роснефти", были охарактеризованы истцом как необъективные. Адвокат отметил, что несколько содержащихся в книге утверждений относительно деятельности "Роснефти" "наносят репутационный ущерб не только самой компании, но и конкретным ее сотрудникам".

Иски в отношении издательского дома и Белтон подали также российские предприниматели - владелец английского клуба "Челси" Роман Абрамович, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен. Адвокат Фридмана и Авена во время первого дня слушаний накануне заявил о том, что издательство достигло с ними судебного примирения, согласившись убрать из будущих изданий книги все фрагменты, ставшие предметом иска, а также принести публичные извинения.

Браун в четверг отдельно обратил внимание на то, что представители "Роснефти", подавая иск к HarperCollins и Белтон, не координировали свои действия с юристами российских бизнесменов Романа Абрамовича, Михаила Фридмана и Петра Авена, которые также обратились в лондонский суд в связи с публикацией книги.

Судья Высокого суда Лондона Аманда Триплз в четверг должна заслушать аргументы ответчика, чтобы вынести свое решение, содержит ли в себе книга клевету на истцов или нарушения в защите персональных данных. Свое мнение судья должна высказать позднее. Сколько времени это займет - недели или месяцы - на данный момент неясно.