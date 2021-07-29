Первую партию вакцины "Спутник Лайт" в Петербурге используют для горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Первую поступившую в Санкт-Петербург партию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в первую очередь будут использовать для жителей города, иностранцам выделят следующие поставки. Об этом в четверг сообщил на своей странице "ВКонтакте" вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

"До этого активно обсуждалось, что вакцина будет использоваться в первую очередь для иммунизации трудовых мигрантов и иностранных студентов. Поэтому петербуржцев интересует, доступна ли она для всех желающих или выделена только для иностранных граждан. Для проведения иммунизации трудовых мигрантов и студентов из других стран мы используем следующую поставку. Прививаться иностранные гости нашего города будут на коммерческой основе", - написал Эргашев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора, в первую очередь поступившая партия будет использоваться для жителей города. Препаратом можно провести ревакцинацию, привиться после перенесенного заболевания или просто сделать прививку от коронавируса в первый раз независимо от статуса относительно болезни или наличия предыдущей вакцинации.

27 июля в Санкт Петербург доставили 39 320 комплектов доз вакцины. Сейчас ее развозят в 100 прививочных пунктов.

По последним данным, в Петербурге выявили 524 895 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 499 725 человек, умерли 19 104. За последние сутки в городе выявили 1 925 случаев заражения.