Редкий советский бомбардировщик восстановят и представят на Урале на празднике ко Дню ВВС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в Верхней Пышме Свердловской области планирует собрать и представить 14 августа на празднике, посвященном отмечаемому 12 августа Дню Военно-воздушных сил РФ, редкий экземпляр советского стратегического реактивного бомбардировщика М-4 (по классификации НАТО - "Бизон") - самый крупный самолет в их коллекции. Об этом сообщил в четверг журналистам авиационный инженер, руководитель сборки самолета Олег Лейко.

М-4 - первая серийная базовая модель семейства советских реактивных дозвуковых стратегических бомбардировщиков. Всего было построено 34 таких самолета, включая два опытных образца.

"[Их] осталось в мире всего три-четыре штуки, все находятся в России. Это одна из ранних машин, серия была небольшой, <...> списали их всех в 1990 году, <...> порезали в том числе, и этот самолет порезали. <...> Мы надеемся ко дню авиации в основном закончить сборку. <...> Мне фактов сборки такого самолета кем-либо в России не известно", - сказал Лейко. Директор музейного комплекса Виктор Севостьянов уточнил, что в музейном комплексе 14 августа пройдет праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню ВВС, к этому событию и планируется собрать самолет и представить его гостям.

Лейко отметил, что самолет пытались восстановить в Сызрани и Москве, однако планы не были реализованы из-за трудностей сборки - он был распилен на множество деталей, находился в плохом состоянии, покрылся ржавчиной и мхом. На Урале же нашлась инициативная группа, решившая выполнить эту сложную задачу, сказал он.

После полной сборки самолет будет весить 52 тонны. В перспективе также планируют восстановить кабину, сделав ее экскурсионным объектом.