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Строительство 30 школ начнется в Подмосковье осенью

Ранее вице-губернатор региона Игорь Тресков рассказал, что к 1 сентября в Московской области планируется открыть 14 школ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют начать строительство 30 школьных зданий в начале осени, сообщил в четверг в ходе прямой линии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Существует еще потребность, поэтому в начале осени мы заложил следующие 30 школ, которые очень нужны жителям в ряде микрорайонов", - сказал Воробьев.

Он напомнил, что в 2019 году в Подмосковье был дан старт строительству сразу 50 школ. "Мы этот проект полностью реализовали, заканчиваем в этом году. Мы построили не 50, а 65 школ", - добавил губернатор.

Ранее вице-губернатор региона Игорь Тресков рассказал, что к 1 сентября в Московской области планируется открыть 14 школ.

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