Фургал пожаловался на двустороннюю пневмонию после перенесенного COVID-19

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, заявил об отсутствии необходимой медицинской помощи со стороны сотрудников следственного изолятора "Лефортово" в связи с двухсторонней пневмонией, которая у него развилась после перенесенной им коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, который в четверг отклонил жалобу на продление ему срока ареста.

"У меня двусторонняя пневмония, однако никакого соответствующего лечения в СИЗО мне не предоставляют, - отметил обвиняемый. - Мне не назвали ни одну причину, не показали ни одну улику о моей причастности по предъявленным обвинениям".

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, Фургал ознакомился с более половиной его материалов.