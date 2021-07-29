Эксперты заявили о наступлении четвертой волны коронавируса в Италии

РИМ, 29 июля. /ТАСС/. Эксперты из независимого медицинского фонда GIMBE заявили, что в Италии началась четвертая волна пандемии коронавируса. Такой вывод они сделали на основании последнего доклада, в котором проанализированы статистические данные, сообщает в четверг газета la Repubblica .

В частности, по подсчетам специалистов, за последнюю неделю число новых случаев заражений возросло почти на 65%, тогда как число смертей от последствий коронавирусной инфекции - на 46% (111 против 76 неделей ранее). При этом специалисты отмечают, что нагрузка на больницы при этом выросла минимально, хотя число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии увеличилось на 14,4%, а число заразившихся с симптомами - на 35%.

В Минздраве Италии корреспонденту ТАСС не стали комментировать заключения экспертов. Рост эпидемиологической кривой никто не скрывает. На протяжении последних недель продолжался рост коэффициента распространения вируса (Rt), который с 0,91 три недели назад достиг 1,26. Новые данные будут обнародованы в пятницу, но эксперты прогнозируют дальнейший рост Rt до 1,55. При этом констатируется, что если заражаются привитые, тяжелое течение болезни или смерть практически исключены. Согласно последнему распоряжению правительства, были пересмотрены критерии цветовой квалификации областей по степени эпидемиологических рисков. Отныне учитываться будет не столько число заразившихся, сколько число госпитализированных. По всей стране занятость коек пока намного ниже критических показателей.

Суточный прирост новых случаев заражения достиг почти 6 тыс. при осуществлении почти 250 тыс. тестов. Всего в больницах находятся 1 685 человек с коронавирусом, в отделениях интенсивной терапии 183 пациента. С начала пандемии в феврале 2020 года в Италии еще не было дня, чтобы не регистрировались смертельные исходы от последствий коронавирусной инфекции. Число летальных варьируется от менее 10 до чуть более 20 в сутки.