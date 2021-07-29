Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для привитых "Спутником V" россиян

СОФИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Болгарии отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, сделавших прививку от COVID-19 препаратом "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Болгарии в ответ на запрос ТАСС.

"В соответствии с распоряжением министра здравоохранения в Болгарии с 29 июля введены временные противоэпидемические меры. Россия определена как государство, которое попадает в оранжевую зону риска, - сообщили ТАСС. - Лица, прибывающие из данной зоны, могут быть допущены на территорию Болгарии только при предоставлении одного из документов: действующего цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или аналогичного документа, показывающего данные, соответствующие сертификату ЕС [о прохождении вакцинации], отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну или отрицательного теста на антиген, проведенного за 48 часов до прибытия в страны".

Согласно распоряжению Минздрава, в список вакцин, которые учитывают власти Болгарии, входят девять препаратов, включая российский "Спутник V".

За последние сутки в республике было зарегистрировано 216 случаев заражения коронавирусом, умерли два пациента. На лечении находятся 754 человека, в том числе 79 - в отделениях интенсивной терапии. Число вакцинированных превысило 2 млн человек и на данный момент составляет 2 001 777 граждан, около 985 тысяч из которых получили вторую дозу. В Болгарии до конца августа продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации.