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Суд в ФРГ предписал Facebook заранее информировать пользователей о блокировке аккаунтов

При этом инстанция отметила, что соцсеть в целом имеет право удалять публикации пользователей и блокировать их аккаунты на территории Германии

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Федеральный верховный суд ФРГ (BGH) предписал компании Facebook заранее уведомлять пользователей о блокировке их аккаунтов в связи с нарушениями правил соцсети. Об этом сообщается в четверг на сайте инстанции.

Немецкий суд постановил, что ответственные провайдеры должны заранее уведомлять об угрозе блокировки и предоставить им возможность ответить на предъявляемые обвинения. Тем не менее инстанция отметила, что Facebook в целом имеет право удалять публикации пользователей и блокировать их аккаунты на территории ФРГ.

Суд рассматривал обращения двух пользователей Facebook, которые опубликовали сообщения оскорбительного характера в адрес мусульман и мигрантов. По оценке суда, их выражения входили в область, обеспечивавшуюся свободой выражения мнения. Поскольку Facebook в 2018 году сразу заблокировал аккаунты без объяснения причин, решение компании было признано BGH недействительным.

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