Первую в России вузовскую экосистему для волонтеров создали в Политехе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) создал первую в России университетскую экосистему добровольчества, которая объединяет вуз и его партнеров по 15 направлениям волонтерской работы. Экосистема начнет работать в новом учебном году, сообщил в четверг ТАСС руководитель PR-отдела центра молодежных проектов "Гармония" СПбПУ Максим Смирнов.

"Экосистема добровольчества начинает работу уже в сентябре нового учебного года. Она объединит 25 университетских объединений и 33 внешних партнера в 15 ключевых направлениях добровольчества. Это новый формат организации сообщества, призванный сплотить волонтерское сообщество и повысить престиж и эффективность добровольчества в Политехе", - сказал Смирнов.

По его словам, цель проекта - консолидировать все добровольческие объединения вуза и создать эффективный формат организации работы и коммуникаций волонтеров и их объединений, действующих в разных направлениях (от экологического до патриотического), не отрываясь друг от друга и от внешних партнеров. Оператором системы станет центр "Гармония".

Одним из первых проектов добровольческого объединения СПбПУ стал интерактивный музей волонтерства. Он расположится в студгородке Политеха на территории эко-пространства "ПроДобро", которое сейчас формируется. Помимо музея эта площадка будет сочетать функционал пространства для коворкинга, нетворкинга и проведения социально-образовательных и культурно-творческих мероприятий в виде тематических недель добровольчества.

"В музее на семи экологичных стендах будет размещаться постоянная экспозиция, посвященная истории, ценностям и направлениям добровольчества в России. Интерактивность достигается внедрением AR-технологий и QR-кодов на подробные и мультимедийные материалы. Постоянная экспозиция планируется периодически сменяться временной, связанной с проводимыми в СПбПУ конкурсами и мероприятиями", - отметил Смирнов.

Он также уточнил, что в СПбПУ волонтерское движение действует очень активно. Так, в 2020-2021 учебном году в условиях пандемии и отменены многих массовых мероприятий волонтеры провели 97 образовательных, благотворительных, патриотических и экологических мероприятий. По актуальным данным, в волонтерскую деятельность вовлечены 4 860 студентов Политеха.