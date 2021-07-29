Дожди с грозами и сильным ветром ожидаются 29 июля в регионах Центральной России

ТАСС, 29 июля. Синоптики распространили предупреждения о дождях с грозами и ветром до 17-20 м/с, которые ожидаются до конца суток 29 июля в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе в Белгородской, Брянской и Костромской областях. При этом 29-31 июля в округе прогнозируют рост температуры воздуха до 30 градусов тепла и выше, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и областных управлений МЧС.

По данным синоптиков, до конца суток 29 июля прохождение грозового фронта, во время которого возможны дожди, местами с градом и ветром с порывами до 17-20 м/с, ожидается в Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. "29 июля по Воронежской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозах местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Во Владимирской области, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), дожди с грозами и ветром до 15-17 м/с прогнозируются 30 и 31 июля. О грозовом фронте в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.

На сайтах региональных ЦГМС отмечено, что в период с 29 по 31 июля ожидается повышение температуры воздуха в среднем на два-четыре градуса. Так, в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях к субботе столбики термометров поднимутся до +32-34 градусов, в Брянской, Рязанской и Тульской - до +30 градусов. Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях воздух прогреется до +27-29 градусов. "30-31 июля в большинстве районов Ярославской области и городу Ярославлю сохранится чрезвычайная пожароопасность - пятый класс", - отмечено на сайте областного управления МЧС.