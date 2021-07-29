На Кубани создадут группы для контроля за соблюдением на курортах антиковидных ограничений

КРАСНОДАР, 29 июля./ТАСС/. Власти Краснодарского края создадут мониторинговые группы из числа чиновников и сотрудников правоохранительных органов для контроля за соблюдением новых антиковидных ограничений на курортах, которые начнут действовать с августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"С 1 августа начинают действовать дополнительные правила заселения в отели, санатории пансионаты и другие средства размещения Краснодарского края. Контроль за исполнением постановления губернатора Кубани Вениамина Кондратьева будет возложен на мониторинговые группы. Они будут сформированы из сотрудников министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, представителей муниципального образования и правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина отметила, что ограничения в части вакцинации позволят сохранить стабильность в системе здравоохранения края в условиях высокого турсезона и не допустить введения локдауна. "Мы надеемся, что наши гости подойдут к этому вопросу весьма сознательно и не будут нарушать правила, которые установлены на Кубани", - приводит пресс-служба слова Золотухиной.

С 1 июля на Кубани начали действовать ограничения по заселению гостей. До конца текущего месяца при размещении в гостиницы, отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном не ранее чем полгода назад COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.

Ранее сообщалось, что нарушение антиковидных ограничений, действующих в регионе влечет привлечение к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".