Заксобрание Ростовской области упростило порядок регистрации прав на гараж в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли областной закон, который позволит жителям региона узаконить свои гаражи в рамках "гаражной амнистии" по документам, подтверждающим факт пользования гаражом, в том числе квитанции об оплате электроэнергии. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель заксобрания Александр Ищенко.

В апреле президент России подписал закон о так называемой гаражной амнистии. Законом вводится механизм, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. Законом предоставлено право субъектам РФ самостоятельно определять перечень документов, необходимых для приобретения права на земельный участок, на котором расположен гараж.

"Принятый законодательным собранием закон позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать законно право на пользование и земельным участком, и самим гаражом. Это смогут сделать те люди, у которых нет правоустанавливающих документов на гараж, но есть хотя бы квитанции об оплате за электроэнергию", - сказал Ищенко. Он добавил, что узаконить гараж теперь можно, предоставив и другие документы, которые бы подтверждали факт пользования гражданином этим гаражом и земельным участком.

Председатель заксобрания отметил, что в Ростовской области "гаражная амнистия" затронет десятки тысяч человек.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него должно было возникнуть по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.